אוריה קליין נולדה עם תסמונת רפואית נדירה הפוגעת באחת מכל כ-5,000 נשים - מצב מולד שבו לא מתפתח רחם כלל, ואיתו נשללת האפשרות ללדת באופן טבעי.

לאורך גיל ההתבגרות, אוריה הבינה שמשהו שונה אצלה, אך רק לאחר בירור רפואי התבררה הסיבה - היא נולדה ללא רחם.

הבשורה הרפואית הקשה, בגיל 17 בלבד, טלטלה את עולמה. בראיון ל'רגע של חכמה' היא מספרת על החששות שלא תוכל להקים בית, להינשא או למצוא אדם שיבחר בה למרות הקושי. התחושות שפקדו אותה באותם ימים היו של בדידות, כאב, ופחד מהעתיד. לדבריה, חוותה תחושת משבר עמוקה מול הבורא.

לאחר שירות לאומי, במסגרת עבודה עם הדס לוינשטרן, ששכלה את בעלה במלחמה, נוצר חיבור לא צפוי שהוביל לשינוי דרמטי בחייה.

בעידוד לוינשטרן, נכנסה לקשר זוגי עם בחור בשם משה - קשר שהתחיל בגישושים זהירים אך הלך והעמיק במהירות. כבר בדייט הראשון הרגישה שהפעם מדובר במשהו שונה.

אוריה החליטה לחשוף בפניו את מצבה הרפואי כבר בשלבים הראשונים של ההיכרות - ונתקלה בתגובה מפתיעה של קבלה והבנה. לדבריו, החיסרון שלה עורר בו תחושת שליחות ורצון לבנות חיים משותפים דווקא מתוך הקושי.

כעבור חמישה שבועות בלבד השניים התארסו. היום, זמן קצר לאחר נישואיהם, הם משתפים את סיפורם בתקווה לעודד נערות ונשים צעירות המתמודדות עם אתגרים דומים.

אוריה ובעלה שואפים להביא ילדים לעולם באמצעות פונדקאות - תהליך יקר ומורכב, אך כזה שהם מתמסרים אליו באמונה ובתקווה.

במסר שמעבירה אוריה לצופות היא מדגישה כי למרות הפחדים והבדידות שיכולים ללוות אבחנה כזו, יש תקווה, יש עתיד, ואפשר לבנות חיים שלמים, גם אם הם נראים בהתחלה שונים מהצפוי.