לראשונה לאחר שבועות רבים עוברת השבוע מפלגת הציונות הדתית את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים, כך עולה מסקר שערך מכון "לזר מחקרים עבור העיתון "מעריב".

הסקר מעלה כי לו היו הבחירות נערכות היום היתה מפלגת הליכוד מקבלת 26 מנדטים, בנט 22, ישראל ביתנו 9, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 8, יש עתיד 9, ש"ס 8, ישר! עם איזנקוט 8, יהדות התורה 7, חד"ש־תע"ל 5, רע"ם 5, הציונות הדתית 4.

גוש הקואליציה מתחזק ל-53 מנדטים, גוש מפלגות האופוזיציה יורד ל-57 מנדטים, ו-10 מנדטים נוספים מקבלות חד"ש-תע"ל ורע"ם.

עוד עולה מהסקר כי רוב הישראלים תומכים בחנינה שיעניק הנשיא יצחק הרצוג לראש הממשלה בנימין נתניהו. 38% תומכים בחנינה גם ללא תמורה מצד נתניהו, ועוד 27% רק בתמורה להודאה באשמה ופרישה מהחיים הפוליטיים. 21% נוספים מתנגדים ו-14% לא הביעו דעה בסוגיה.