הקטל בכבישים: צעיר בן 20 נהרג בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב שהתרחשה בכביש 70 סמוך לצומת כפר חסידים.

חמישה צעירים נוספים נפצעו ופונו לקבלת טיפול. בין הפצועים שלושה בני 20 במצב קשה ושניים נוספים במצב בינוני.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירת התאונה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני ופינו אותם לבתי החולים רמב"ם ובני ציון בחיפה.

החובש הבכיר עמיר והבי, סיפר: "כשהגעתי למקום ראיתי מספר רכבים מרוסקים ו-6 פצועים שחלקם שוכבים, מחוסרי הכרה. במקביל לצוותים נוספים שהעניקו טיפול לפצועים בזירה, ראיתי גבר ששוכב בין השיחים, אחרי מעקה הבטיחות, לצד רכב עם פגיעות פח קשות מאוד. הצעיר היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

הפראמדיק יובל לונטל והחובש אריה סלושץ הוסיפו "ראינו מספר רב של רכבים עם פגיעות פח משמעותיות לאחר תאונת דרכים קשה. היה במקום 6 פצועים שסבלו מחבלות קשות בגופם, בניהם היה צעיר כבן 20 שהיה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו ו-3 צעירים בשנות ה-20 לחייהם עם חבלות קשות בגופם כאשר 2 מהם, מחוסרי הכרה ו-2 פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בדחיפות בניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לבתי החולים השונים".