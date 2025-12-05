דגל ישראל ברקע הטקס צילום: פייסבוק

באופן חריג הונף דגל ישראל בסיני: ביום הווטרנים האמריקני, המצוין מדי שנה ב-11 בנובמבר, נערכים טקסים רשמיים בבסיסי צבא ארצות הברית ברחבי העולם, ובכללם הבסיס האמריקני בחצי האי סיני הפועל במסגרת כוח המשקיפים הרב לאומי לשמירת הסכם השלום בין ישראל למצרים. השנה הוקדש הטקס לציון התרסקות מסוק הכוח הרב לאומי ב-12 בנובמבר 2020. בכאן חדשות דווח כי במהלך האירוע הופיע באופן חריג דגל ישראל לצד דגלי המדינות המשתתפות. בעמוד הפייסבוק של כוח המשימה האמריקני פורסם תיעוד שבו נראים חיילים מארצות הברית, איטליה, קולומביה, פיג'י, צ'כיה, קנדה ומדינות נוספות עורכים את הטקס בבסיס בסיני. מדובר בכוח רב לאומי הפועל באזור מאז 1982.