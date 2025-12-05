שר האוצר: תקציב העוטף לא יפגע צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש לפני זמן קצר (שישי) עם ראשי רשויות בעוטף עזה והודיע להם כי החליט שתקציב "תקומה" לסיוע לרשויות לא יפגע.

"קיבלנו החלטה שכמו שנה שעברה, גם השנה תקציב תקומה לא יפגע. שמחתי לשמוע מהם על הביקושים הרבים שיש להיקלט ביישובי העוטף, בשדרות, במושבים ובקיבוצים. לנו כממשלה יש משימה להשלים והיא השמדת חמאס ואנו נוודא שהמלחמה תסתיים רק לאחר השמדת חמאס. נמשיך לתת לראשי הרשויות ולתושבים את הכלים להמשיך ולצמוח ולהביא את חבל הארץ הזה לשגשוג ופריחה", אמר סמוטריץ'.

ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו הוסיפה "אנחנו רוצים להודות לשר האוצר. אנחנו אחרי לילה ללא שינה של דיונים קדחתניים עם האוצר ועם ממשלת ישראל. נמשיך לעשות הכל למען התקומה של המדינה שלנו, של חבל הארץ שלנו".