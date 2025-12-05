שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע לרמטכ"ל כי יפסול על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק".

"מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד", אמר כ"ץ.

אמש צה"ל פרסם צה"ל את רשימת המינויים החדשים שאושרו בדיון איוש שהתקיים בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. בדיון סוכם כי אלוף-משנה (מיל') גרמן גילטמן ימונה למפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

במסיבת עיתונאים של אחים לנשק במרץ 2023 אמר גילטמן "עליתי לארץ מאוקראינה כדי לחיות במדינה דמוקרטית. שירתתי עד היום גם בסדיר וגם במילואים בגלל חוזה בלתי כתוב עם המדינה. אני לא מוכן לשרת במקום שהוא לא דמוקרטיה. אתם מעמידים אותנו בדילמה".