במאמר שפרסם עורך העיתון 'בשבע', עמנואל שילה, הוא קורא לעצור את משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו - בין אם על ידי חנינה ובין אם באמצעות משיכת כתב האישום - וזאת בשל שילוב של נסיבות ביטחוניות חמורות וליקויים מהותיים בהליך המשפטי עצמו.

לדבריו, "המצב הביטחוני מתוח והאש יכולה לפרוץ שוב בכל רגע בעזה, בלבנון, באיראן ובתימן... זו התנהלות אבסורדית וגרוטסקית", טוען שילה, ומזהיר כי "מהלכיה של ישראל גלויים וחשופים, לפחות באופן חלקי, באופן שעלול לפגוע בביטחון המדינה".

שילה מביע חשש עמוק מהתנהלות מערכת אכיפת החוק בתיקי נתניהו, ומציין: "נפתחה חקירה נגד ראש ממשלה מכהן בסעיפי אישום שלא אושרו על ידי היועץ המשפטי דאז, בניגוד לחוק... אמצעי לחץ פסולים ועברייניים הופעלו נגד מקורבי נתניהו... חומרים שפרקליטי הנאשם יכלו להשתמש בהם להגנתו הועלמו מהם בניגוד לחוק".

שילה מדגיש: "שחיתות והטיית משפט במערכת אכיפת החוק הן חמורות הרבה יותר משחיתות במערכת השלטונית... אין דבר מושחת יותר מאשר מצב שבו 'מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע'".

הוא אף קורא לנשיא המדינה יצחק הרצוג להתערב, ומציע: "הנשיא... מחזיק בידיו את הסמכות ואת ההזדמנות לעשות את הטובה הזאת לעם ישראל, ומי יודע אם לעת כזאת הגיע למלכות".

לסיום, שילה מתייחס לטענה שעל נתניהו לפרוש בתמורה להסדר, אך דוחה את ההצעה: "לא על טובתו של נתניהו מדובר כאן, אלא על טובת המדינה. כולנו זקוקים לחנינה מהמשפט המייגע, המעוות והמזיק הזה".