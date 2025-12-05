סמוטריץ’ מציג מתווה חדש: שיפוי מלא למשרתי הקבע והשוטרים צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ הודיע היום (שישי) על מתווה מקיף שנועד למנוע פגיעה בשכרם של משרתי הקבע, השוטרים ועובדי מערכת הביטחון בעקבות ביטול “הסכם דוקלר”.

לדבריו, ההחלטה מבטיחה כי שכר הנטו של כל המשרתים בגופי הביטחון יישמר במלואו.

לפי המתווה, משרד האוצר יישא במלוא המס הנובע מביטול ההסכם, ויעביר תוספת תקציבית ייעודית לכל גוף ביטחוני רלוונטי.

במשרד האוצר אומרים כי "מהלך זה יבטיח כי אף שוטר, איש קבע או עובד מערכת הביטחון לא ייפגע כלכלית בתקופה שמוגדרת על ידי השר כרגישה במיוחד עבור מדינת ישראל".

בנוסף, רשות המיסים תאפשר לגופים הציבוריים להעביר את המס המגולם אחת לרבעון ללא זקיפת הטבות בתלושי השכר, צעד שנועד להקל על יישום המדיניות ולהעניק יציבות לעובדים.

שר האוצר ציין כי המשרד שומר לעצמו את האפשרות לקדם בעתיד מנגנון ייעודי שיבחין בין לובשי מדים לבין עובדים רגילים בכל הנוגע להטבות ושיפוי מס.

“בשנתיים האחרונות מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים חסרי תקדים ואנחנו מלאי הערכה למי שנושאים את ביטחון ישראל על כתפיהם. החלטתי מבטיחה יציבות מלאה בשכר הנטו של כלל המשרתים והעובדים, ומאפשרת להם להמשיך בעבודתם בלב שקט. נמשיך לגלות אחריות, נחישות ודאגה אמיתית למי שמחזיקים את ביטחון המדינה בחזית ובעורף", סיכם סמוטריץ'.