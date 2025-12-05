"וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם" (בראשית לג, יח). חז"ל בגמרא שבת (לג:) אומרים שיעקב תיקן מספר תקנות: רב אומר שהוא תיקן מטבע, שמואל אומר שהוא תיקן שווקים, ורבי יוחנן אומר שהוא תיקן מרחצאות.

באגרות הראי"ה (איגרת תשמ"ג) הרב מבאר את עניין התקנות:

"משכבר הימים אמרתי שיעקב תיקן מטבע שווקים ומרחצאות בשכם דווקא, שצפה ברוח הקודש שהוא מקום המוכן לפורענויות של חלוקת מלכות בית דוד. ויסוד מאסן במלכות בית דוד האמור במדרש שהוא משלושת החטאים שצריכים להיתקן שנאמר "ואחר ישובו בני ישראל" - צריכים לתקן חטא זה כדי שתבוא הגאולה, והסיבה שמאסו במלכות בית דוד "הוא מפני שנחסרה האמונה שמלך עוסק בתורה וחוכמה כדוד ושלמה יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם של הנהגת המלכות".

כלומר, אנשים חושבים שאיש קדוש, מופלא ומתעלה למדרגות רוחניות עליונות, לא יכול לנהל עניינים מעשיים. זה לא מתאים, צריכים איש מעשה. "ובא יעקב שהיה איש יושב אוהלים, ונתן סימן שהוא מתקן גם מטבע שווקים ומרחצאות" - יעקב היה איש רוחני, ועשו היה איש מעשי, ודווקא יעקב תיקן מטבע, שווקים ומרחצאות, שלא יזלזלו ויחשבו שמי שעוסק בקודש הוא לא אדם מעשי.

מתוך שיחה שנאמרה בשנת התשפ"ה, לשיחה המלאה באתר ישיבה