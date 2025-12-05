פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב העיר רפאל ראובני (22), בגין קשרים שקיים בשבועות האחרונים עם סוכן איראני, עבורו ביצע לכאורה משימות בתמורה לתשלום כספי - בעודו משרת בצבא.

על פי כתב האישום לפני כמה שבועות פנה לראובני בטלגרם סוכן איראני שהציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף, וראובני נענה להצעה.

במהלך ההתקשרות בין השניים ביצע הנאשם את המשימות, תיעד את ביצוען והעביר את התיעוד לסוכן בטלגרם.

מכתב האישום עולה כי בין השאר, ראובני צילם סרטונים בפארק סמוך לביתו, תיעד תחנת אוטובוס, צילם בקניון וסיפק פרטים על הפעילות במקום. באחת הפעמים הוא נשלח לסופרמרקט בעיר מגוריו באר שבע כדי לרכוש חבילת סיגריות, להטמין אותה בפארק יחד עם שטר של 20 שקל ופתק שעליו כתוב "לך לירדן".

במקרה אחר, הוא נשלח לראשון לציון כדי לבדוק האם במקום הוטמן אקדח, כנראה על ידי סוכן אחר, והאם הוא אמיתי או צעצוע. לאחר שסירב להעביר את האקדח לאדם אחר, הוא הונחה להעבירו לנקודה אחרת תמורת 2,000 שקלים. כמו כן, הוא הונחה להטמין גם מכשיר טלפון בנקודה מסוימת.

הוא התבקש למסור פרטים על אודות אנשים נוספים לצורך גיוסם האפשרי למודיעין האיראני. כמו כן, הוא נשלח לאסוף כרטיס SIM מבית קפה בבאר שבע, אך לא מצא אותו. יומיים לאחר מכן ביקש ממנו הסוכן לרכוש מימן על-חמצני, משימה שלא בוצעה.

בסך הכול קיבל ראובני מהסוכן כ-2,700 דולר שהועברו לארנק דיגיטלי.