המשרד לביטחון פנים בארה"ב הודיע על מעצר פרופסור בכיר בבית הספר למשפטים של הרווארד, שהואשם בירי ליד בית כנסת יהודי במהלך יום הכיפורים.

המרצה, אזרח ברזילאי, הסכים לעזוב את ארצות הברית מרצונו.

קרלוס פורטוגל גובאה נעצר ב-2 באוקטובר לאחר שירה מספר יריות ברובה אוויר מחוץ לבית כנסת בברוקליין שבמדינת מסצ'וסטס. כשנתפס, טען בפני השוטרים שהוא "צד חולדות".

ב-13 בנובמבר הודה גובאה בשימוש בלתי חוקי ברובה אוויר במסגרת הסדר טיעון. אישומים נוספים - הפרת סדר, התנהגות בלתי הולמת ונזק לרכוש - בוטלו.

שבועיים לאחר מעצרו בוטלה הוויזה שלו, וביום רביעי האחרון ביצעו סוכני הגירה את מעצרו. הוא הסכים לעזוב את ארה"ב לברזיל לפני שיוצא נגדו צו גירוש רשמי.

טרישה מקלפלין, בכירה במשרד לביטחון הפנים, פרסמה הצהרה חריפה: "זוהי זכות לעבוד וללמוד בארצות הברית, לא חובה. אין מקום למעשי אנטישמיות אלימים וגסים כאלה - הם פוגעים בעקרונות הליבה שלנו ומהווים איום בלתי מתקבל על אזרחים אמריקאים שומרי חוק".

מקלפלין הוסיפה: "משרד הביטחון הפנים אינו מחויב לקבל זרים המבצעים מעשים כאלה, או לאפשר להם להישאר".