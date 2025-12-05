רבנים בעיר צפת ומחוצה לה פרסמו מכתב חריג המופנה נגד נשים חרדיות המועסקות כנהגות בתחבורה הציבורית המקומית.

הקריאה, שכותרתה "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחרך" ופורסמה לראשונה ברדיו 'קול חי', מגדירה את התופעה כפגיעה חמורה בכללי הצניעות ודורשת הפסקה מיידית.

"בחרדה שמענו על תופעה חדשה המתרחשת כאן בתוככי עירנו עיה"ק צפת, כאשר נשים חרדיות משמשות כנהגות בתחבורה הציבורית", נכתב בפתיחת המכתב.

הרבנים מציינים שההתנגדות נסמכת על עמדות קודמות של גדולי ישראל.

"הנה ידוע אשר הרבה גדולי ישראל אסרו באופן כללי לנשים לנהוג ברכבים וראו בזה פירצה חמורה בגדרי הצניעות", נכתב. אך העסקה בתחבורה ציבורית, לדברי הרבנים, היא מדרגה חמורה יותר.

"אך לא עלה על הדעת כי עוד זאת יוסיפו לרדת כמה דרגות אחורנית, לשמש כנהגות בתחבורה הציבורית, והאמת כי אין זה מתאים אף לנכריות והמתוקנים שבהם לא ישפילו עצמם לשמש בעבודה שפלה כזו, וק"ו בן בנו של ק"ו לנשים חרדיות", נאמר במכתב.

הרבנים הביעו חשש מפני השלכות: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה אם לא נעמיד דברים כחומה, שח"ו בל יראה ובל ימצא בקרב בנות ישראל, פן תפגע בנו מידת הדין ח"ו עבור זה".

בסיום הקריאה פנו הרבנים ישירות לנשים המועסקות: "ומכאן תצא הקריאה לאלו שכבר נתפתו לעבוד בעבודה שפלה זו, שישובו מדרכן הרעה לפרוש מייד ויחפשו להם עבודות אחרות ע"פ גדרי הצניעות וההלכה. ובקשתינו בזה שכל מי שיכול, יעשה כל אשר לאל ידו לעצור בעד המשחית שלא תהיה כזאת בישראל".