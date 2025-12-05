הבוקר (שישי) התקיים בפארק הלאומי ברמת גן מסע גיבורות ביוזמת 'עמותת איתן - כל אחד יכול'.

זהו מסע שנתי המתקיים זו השנה השלישית, לזכרן של נויה דן ורות פרץ, צעירות עם צרכים מיוחדים שנרצחו ב-7 באוקטובר.

במסגרת המסע, בו לקחו חלק מתאמני עמותת איתן, תורמים ושותפים לדרך העמותה, נחנך 'בית איתן- מרכז ספורט חברתי על שם וואהל' בכפר המכבייה, מתחם אימון ומשרדים של עמותת איתן ששופץ והותאם לצרכי פעילות העמותה על ידי קרן וואהל.

עמותת איתן מעניקה לאורך כל השנה אימוני כושר מעצימים לצעירים עם צרכים מיוחדים על ידי מאמנים מוסמכים וכן מכשירה מאמנים עם צרכים מיוחדים.

אחותה של רות פרץ, ימית, ציינה בפתח המסע: "המוגבלות של רות מעולם לא הפריעה לה לחיות חיים משוגעים אפילו יותר מהרבה אנשים בריאים. בזכות אבא שלי שלקח אותה בזרועותיו לכל מקום אליו הלך, אחותי הקטנה הפכה להיות סמל המשפחה שלנו, סמל לאהבה ותקווה. רות שברה כל סטיגמה אפשרית, היא ואבא שלי היו נשמה אחת וכל מאבק חייהם היה שיוויון לאנשים עם יכולות מיוחדות".

ימית סיימה את דבריה כשפנתה לאחותה ואמרה: "אני מתגעגעת אליך אחותי הקטנה".

יניב בניאן והודאל יחזקאל, מייסדי 'עמותת איתן כל אחד יכול', אמרו בטקס המרגש: "אנחנו נרגשים לפגוש את מתאמני העמותה והשותפים שלנו לדרך במסגרת מסע גיבורות שמקדש את זכרן של נויה דן ורות פרץ שנרצחו באכזריות ב-7 באוקטובר, צעירות עם צרכים מיוחדים המזכירות לכולנו את המחויבות שלנו עבור אנשים עם יכולות מיוחדות. השנה, חנוכת בית איתן בכפר המכביה הופכת את האירוע למרגש במיוחד, בזכות שותפינו בקרן וואהל ובכפר המכביה, אנחנו הופכים חלום למציאות. בית איתן חורט על דגלו את ערך השילוב השוויוני, ומזמין גם אנשים ללא מוגבלות לקחת חלק בפעילות".