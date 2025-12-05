בשעה זו מסיירים יותר מאלף מנהיגים ומשפיענים מארצות הברית באתר שילה הקדומה, במסגרת אירוע השיא של משלחת ההסברה הגדולה בתולדות ישראל. עשרות אוטובוסים נהרו למקום, שם מתפללים המשתתפים למען מדינת ישראל ומביעים הזדהות ותמיכה.

במועצת בנימין אומרים כי האירוע, ביוזמת ד"ר מייק אוונס וארגון Friends of Zion בשיתוף משרד החוץ ומועצת בנימין, מהווה מפגן עוצמה חסר תקדים ומחזק את מעמדה של יהודה ושומרון כמרכז עולמי לביקורי מנהיגים ותומכי ישראל.

מייק אוונס עם ראש המועצה ישראל גנץ צילום: דוברות המועצה האזורית בנימין

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התייחס אתמול (חמישי) לביקור המשלחת בשיחה עם ערוץ 7 ואמר: "חברי המשלחת מגיעים כדי לומר - אנחנו מכירים בזכות ההיסטורית שלכם, באנו לחזק את בנימין בפרט ויהודה ושומרון בכלל. זו אבן דרך משמעותית והיסטורית להסברה".

"ראיתי הרבה מאוד פעמים שכשמדינת ישראל מנסה להשתמש בטיעונים אסטרטגיים או ביטחוניים, אפשר לתת להם מענה כזה או אחר", הוסיף גנץ, "לדבר אחד אין תחליף - כשאנחנו מסבירים לאנשים למה אנחנו פה. זה הטיעון הכי חזק כשהעולם רואה את זה ומבין מה אנחנו עושים כאן".