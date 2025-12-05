חגיגות ה-90 שנה להקמת מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים נמשכות. ביום שני הקרוב יעלו אל כר הדשא של אצטדיון טדי שבבירה, גדולי שחקני מועדון בית"ר ירושלים.

יהיו אלה בין היתר אורי מלמיליאן, אולי אוחנה, יוסי מזרחי, אודי אשש, חנן אזולאי ועוד. המשותף לכולם - השחקנים שזכו באליפות המדינה בכדורגל הראשונה בתולדותיה של בית"ר ירושלים, שחקני המועדון לעונת 1986/87.

השחקנים שהביאו לבירה את האליפות הראשונה, יגיעו לטקס מרגש ומיוחד שיערוך להם המועדון הבית"רי לרגל חגיגות 90 שנות הקמתו.

ראשי המועדון בחרו לקיים את הטקס בטרם שריקת הפתיחה למשחק הדרבי הירושלמי, אליו מגיעה בית"ר עם רוח גבית לאחר ניצחון רביעי ברציפות וכשהיא במרחק 3 נקודות בלבד מהמקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, תוך שהיא מציגה כדורגל התקפי וקבוצתי, בדומה ליכולת ההתקפית שהציגו בעבר שחקני המועדון באותה עונת אליפות היסטורית.

עוד קודם לפרסומה של בית"ר בדבר הכבוד שיתנו לשחקני העבר של המועדון, הבטיחו אוהדי בית"ר ירושלים את מקומם במשחק הדרבי הירושלמי מול היריבה המרה הפועל, כאשר שעה ספורה לאחר התבוסה שהנחילה בית"ר לעירוני טבריה ביום רביעי האחרון בתוצאה 5:0, נרכשו ונמכרו כלל הכרטיסים למשחק הדרבי הירושלמי וכ-30,000 אוהדים צפויים לקחת חלק באווירה המרגשת והחגיגית באצטדיון טדי שבבירה.

במועדון הירושלמי כתבו לקראת הטקס כי "האליפות ההיא לא הייתה רק תואר, היא הייתה הצהרה שהוכיחה שלבית"ר ירושלים יש מקום בצמרת הכדורגל הישראלי. החיבור של הדור הנוכחי, שרץ בצמרת ומחפש להמשיך את המומנטום, עם דור המייסדים של התואר הגדול, הוא סגירת מעגל מרגשת".

באותה העונה אגב, בית"ר זכתה בתואר האליפות הראשון וההיסטורי לאחר שסיימה את העונה במקום הראשון, עם פער של 15 נקודות מהמקום השני. האם כך יקרה גם העונה? ספק רב, אבל איך שבית"ר נראית אוהדיה יכולים בהחלט לחלום על שחזור הזכיה באליפות המדינה בכדורגל.