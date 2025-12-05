השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר הבוקר (שישי) באמצעות עורך דינו, דוד פטר, מכתבי התראה לפני הגשת תביעת לשון הרע נגד עיתון "ידיעות אחרונות" והעיתונאים גיא אסיף ולירן תמרי.

זאת, בעקבות פרסום במוסף "7 ימים" בו נטען כי לפני כ-20 שנה, במהלך מהומות בחברון, קרא השר בן גביר לשוטר "זבל".

במכתב ההתראה מבהיר בא כוחו של השר כי מדובר ב"שקר מוחלט" וכי "לא היו דברים מעולם". עוד נכתב כי הפרסום הוא "עלילת דם של ממש", והוא חמור במיוחד לאור תפקידו של בן גביר כממונה על משטרת ישראל. עו"ד פטר טוען כי מטרת הפרסום היא "להכפיש את השר בעיני הציבור ולייצר לחץ תקשורתי פוליטי פסול על קצין משטרה בכיר".

במכתב מודגש כי בקשת התגובה שנשלחה למשרד לא כללה כל אזכור לטענה השקרית המתוכננת לפרסום, ובכך נמנעה מהשר האפשרות להכחישה מראש, באופן המנוגד לכללי האתיקה העיתונאית.

השר דורש באמצעות עורך דינו את הצעדים הבאים: הסרת הפרסום באופן מיידי מכלל הפלטפורמות, לרבות רשתות חברתיות; פרסום התנצלות מפורטת ובולטת באותן הבמות שבהן פורסמה הידיעה; ותשלום פיצוי בסך 500,000 ש"ח בשל הפגיעה החמורה בשמו הטוב ובהיקף התפוצה הרחב של העיתון. במכתב מצוין כי אם לא יתקבל מענה בתוך 48 שעות, תוגש תביעה לבית המשפט.

בן גביר מסר בתגובה: "יש עיתונאים שחושבים שבשם חופש הביטוי מותר להם לכתוב כל מה שהם רוצים גם כשזה שקר מוחלט. הגיע הזמן שיבינו שהיד הקלה על המקלדת פוגעת באמון הציבור, ויש לה מחיר. לא אאפשר להפיץ עלילות בלתי מבוססות ולפגוע בשמי הטוב".