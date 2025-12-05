עיריית בית שאן הודיעה כי רס"ן איתן אורבך נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים מבצעית בעת מילוי תפקידו בהגנה על חוות בקעת הירדן.

הוא יובא למנוחות במוצאי שבת. אורבך ז"ל הותיר אחריו את רעייתו נחמה - מנהלת גרעין נוף הגליל וחמישה ילדים. אחת מבנותיו אמורה להתחתן בעוד כשבועיים.

אורבך ז"ל שימש במילואים כקצין בהגמ"ר בקעת הירדן ואחראי על הקשר עם החוות החקלאיות בצפון הבקעה. זאת לצד היותו בעלי השבועון "עולם קטן". אחיינה של רעייתו נחמה, סרן צביקה קפלן ז"ל בן היישוב מירב, נפל במבצע "צוק איתן".

בהודעה שפרסמה עיריית בית שאן נכתב: "המומים וכואבים עם הבשורה הקשה על מותו של תושב העיר, רב סרן איתן אורבך, שנהרג הבוקר בתאונת דרכים בעת שחזר ממילוי תפקידו בבקעת הירדן. איתן היה פעיל חברתי ודמות מוכרת בקהילת העיר. בשם תושבי העיר, הנהלת העירייה ועובדיה אנו מבקשים למסור את תנחומינו לרעייתו נחמה וילדיו ציון, דעאל, צרי, כרמי וארגמן שובה".

ראש העיר לשעבר, ז'קי לוי, ספד בכאב גדול "היום, הלב של בית שאן נשבר לרסיסים. אנחנו עומדים המומים וכואבים מול הבשורה הנוראה שקיבלנו הבוקר, על מותו של רב סרן איתן אורבך ז"ל. איתן, איש החסד, עמוד התווך של העיר, הגיבור שלנו, נהרג הבוקר בתאונת דרכים בבקעה.

​קשה לתאר במילים את גודל האובדן. איתן, רק בן 45, היה הרבה יותר מאיש צבא שמילא את תפקידו במסירות בהגנת בקעת הירדן. הוא היה הפנים החמות של בית שאן: פעיל נמרץ למען הקהילה, אדם עם נשמה ענקית ונדיבה, שפשוט נגע וחיבק כל מי שנקרה בדרכו. ​עוד כשבועיים, הוא היה אמור לעמוד בחופה, לחתן את בתו. במקום שמחת חיים, נותרו רק דממה וכאב בלתי נתפסים.

בשעה קשה זו ​אנו מחבקים חיבוק של כאב ותמיכה את אשתו היקרה, נחמה, ואת חמשת ילדיו המופלאים: ציון, דעאל, צרי, כרמי וארגמן. אין מילים שיכולות לנחם אתכם ברגעים אלו. כשמצטטים את הפסוק 'הצבי ישראל על במותיך חלל - איך נפלו גיבורים' - זה מרגיש שהפסוק נכתב עבורו. איתן היה מגדלור של אנושיות, גבורה ואור. ​יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד".

צבי גולברג עם איתן אורבך ז"ל צילום: באדיבות המצלם

איש הפרסום צבי גולדברג ספד לאורבך: "איתן נהרג, היום. שבר נורא ואיום. אוהב אותך מאד, ברור לי שעוד אלפים אוהבים אותך מאד. אתה טוב לכל. אדון השלום, מלך שהשלום שלו לקח אותך אליו, אתה תשב קרוב קרוב ותמליץ יושר בעדינו. זה מה שעשית תמיד, לעשות שלום ולהמליץ יושר".

פעיל הגבעות אלישע ירד ספד: "שוב אסון בהתיישבות החלוצית בצפון הבקעה. הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים. רס"ן במיל' איתן אורבך, מייסד ומנהל השבועון 'עולם קטן' בו אני זוכה לכתוב עלה בסערה השמימה הבוקר, בתאונת דרכים שהתרחשה כשהיה במסגרת תפקידו כקצין הגמ"ר האחראי על חוות צפון הבקעה. יהודי רב פעלים, מאיר פנים ואוהב הארץ בכל נימי נפשו".