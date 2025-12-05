הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה (מיל') יפעת תומר ירושלמי, השתחררה היום (שישי) מבית החולים איכילוב, שלושה שבועות לאחר שאושפזה בעקבות נטילת כדורי שינה.

מצבה התייצב, והיא הועברה להמשך החלמה בבית, בכפוף להגבלות שקבע בית המשפט.

בעקבות האירוע שהוביל לאשפוזה, המשטרה פנתה לבית המשפט בבקשה להסדיר רשימת מפקחים שיוצמדו לתומר ירושלמי במסגרת תנאי מעצר הבית שנקבעו לה, לרבות בתקופת אשפוזה. בקשת המשטרה אושרה, ובית המשפט קבע כי נאסר עליה לצאת מן הארץ עד סוף שנת 2025 וכי תידרש להפקיד את דרכונה.

נטילת כדורי השינה אירעה זמן קצר לאחר שבית המשפט הורה על שחרורה לעשרה ימי מעצר בית לאחר ששהתה בבית המעצר נווה תרצה. בהחלטת השופטים נקבע כי תותר לה יציאה מהבית רק לצורך פגישות עם עורכי דינה - ורק לאחר הודעה מראש ובערבות שמספק אחיה.

כשבוע לפני כן, תומר ירושלמי נעדרה במשך שעות באזור חוף הצוק בתל אביב, מה שהוביל לפתיחת חיפושים נרחבים אחריה. האירוע התרחש על רקע מעורבותה בפרשת שדה תימן.