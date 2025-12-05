הסכמה תקציבית רחבה בין משרד האוצר למשרד לביטחון לאומי תביא לשיפור בתנאי השירות של שוטרים, סוהרים וכבאים.

במסגרת ההסכם נקבע כי מס דוקלר לא יחול על שוטרים, סוהרים וכבאים. עלות המהלך, המוערכת בכ-900 מיליון שקלים, תיספג במלואה על ידי משרד האוצר, ובכך תייתר את הפגיעה בשכרם של אנשי מערכות הביטחון.

בנוסף לכך, הוחלט על תוספת תקציבית בהיקף של 4.5 מיליארד שקלים לשנת 2026. תוספת זו צפויה לאפשר את המשך יישום הרפורמות, חיזוק הכשירות המבצעית והשקעה בתשתיות ובציוד, לצד מאמצי המאבק בפשיעה ובחיזוק שירותי החירום.

חלק נרחב מההסכמות כולל גם הרחבת כוח האדם: המשרד לביטחון לאומי יקבל 3,000 תקנים נוספים למשטרה, לשב"ס ולגופי ביטחון הפנים. תוספת זו מיועדת לשפר את המשילות, להגביר את האכיפה ולתמוך בצרכים המבצעיים בשטח. לצד זאת, יועברו גם תוספות שכר בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקלים, שימומנו על ידי האוצר ולא יפגעו בתקציבי הגופים.

בסביבתו של השר איתמר בן גביר בירכו על ההסכמות. "מדובר בהישג חשוב לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ובצעד שמבטא את מחויבותו העמוקה של השר לחיזוק המשטרה, שב"ס והכבאות. התקציבים החדשים יאפשרו את המשך מהפכת הביטחון והמשילות שהשר מוביל. מודה לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר שהבינו את החשיבות של השיפוי על ביטול דוקלר".