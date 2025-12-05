תיעוד מיוחד ממוצאי שבת ארגון במרכז שפירא: תלמידי סניף בני עקיבא קיימו סיום סדר מועד במשנה, בהובלת צוות בית המדרש המקומי.

הסיום במוצאי שבת לירון כהן

שלושה תלמידים מישיבת "עוד יוסף חי" ביצהר הצטרפו לאחרונה לשירות הלאומי-אזרחי ומשמשים ככונני מד"א ביישוב ובאזור. במסגרת תפקידם, הם מבצעים משמרות שבועיות באמצעות אמבולנס חדש שקיבלו. ראש הישיבה, הרב יוסף אליצור, אמר, "שותפים בהצלת נפשות יום יום, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".

התלמידים עם האמבולנס צילום: ללא קרדיט

בישיבת הגולן נערך השבוע ריקוד הודיה סוחף בבית המדרש, לרגל חזרתם של תלמידי השיעורים הבוגרים משירות צבאי ממושך. ראש הישיבה, הרב יואל מנוביץ', נשא דברים בפני תלמידי הישיבה והתייחס גם לחיסרון הכואב של ישי אורבך הי"ד, תלמיד הישיבה שנפל בקרב.

ריקודים בישיבת הגולן לרגל חזרת התלמידים צילום: באדיבות המצלם

הוד בראל, בן 23 מהיישוב פדואל, מונה לתפקיד דוברו של שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת. המינוי התקבל לאחר שחרורו של בראל מגלי צה"ל, שם שימש בתחילה כמפיק ובהמשך ככתב אזור יו"ש ועורך חדשות. את לימודיו עשה בישיבה התיכונית באלון מורה.

הוד בראל צילום: באדיבות המצלם

כמידי שנה בתקופת חנוכה, ערכה הישיבה התיכונית אורט טבריה את מירוץ הלפיד המסורתי, המוקדש בכל שנה לדמות מופת אחרת. השנה התקיים המירוץ לכבוד איתן מור, אבינתן אור ובני משפחותיהם. יו"ר פורום תקווה צביקה מור, אביו של איתן, השתתף באירוע והזניק את הרצים למסלול שאורכו 17 קילומטרים ממוזיאון חטיבת גולני ועד לישיבה.

צביקה מור מזניק את המירוץ צילום: ללא קרדיט

בישיבת ההסדר שעלבים נערך ערב הוקרה לרגל מינויו של בוגר הישיבה, הרב אליהו מזוז, לרב העיר קצרין. באירוע השתתפו בין היתר ראש הישיבה, הרב מיכאל ימר, וראש הכולל ורב היישוב, הרב גדעון בנימין.

האירוע בישיבה צילום: ללא קרדיט

במוצאי שבת ארגון עצר סניף בני עקיבא מרכז שפירא את התהלוכה לרגע מיוחד מול ביתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל. במקום נשמעו דברי חיזוק מפי הרב לפיד, ולאחריהם שרו המשתתפים יחד את שירו של הרב דרוקמן.

שרים את שירו של הרב דרוקמן ללא קרדיט

אירוע לציון שנתיים למלחמה נערך ביישוב דולב שבמערב בנימין, ביוזמת חתני שמחת תורה המקומיים. במרכז האירוע עמדה שיחה אמונית ומחזקת עם צביקה מור, אביו של איתן. מור סקר בפני התושבים את התפתחות סוגיית השבויים בישראל לאורך השנים.

מור נואם באירוע צילום: ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, השתתף בלילה לבן בסניף הר חומה של תנועת אריאל, ערב שבת ארגון.

בן גביר בסניף צילום: ללא קרדיט

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, ביקרה בסניף המרכזי של תנועת אריאל בגבעת שמואל בלילה לבן, שם התקבלה בהתלהבות על ידי צוות ההדרכה והחניכות. בין המשתתפות גם בתה אילה, חניכה בסניף. בהמשך ביקרה גם בסניף גילה, שם מדריכה בתה השנייה, נעמי.

לימור עם החניכות צילום: ללא קרדיט

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הגיע לביקור בסניף בני עקיבא ירושלים מרכז בלילה לבן. סמוטריץ' לקח חלק בפעילויות הסניף ואף נצפה מסייע בצביעת הקירות, יחד עם נציגי המפלגה בעיר חגית משה ויהודה פרוידיגר.

סמוטריץ' בביקור בסניף צילום: הציונות הדתית

בטקס מיוחד שהתקיים בירושלים במעמד ראש העיר משה ליאון, הוענקו פרסי מנהיגות לנוער תשפ"ה. בין הזוכים: סניפי תנועת אריאל ברמות ובחומת שמואל, שפעלו לאורך השנה לקידום קשרים בין בני נוער לקשישים בשכונות. הקומונרית יסכה לוי והקומונרים נועם פרזמן ויצהר טחובר נשאו דברים בטקס.

הטקס ללא קרדיט

הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת "נצח יהודה", נפגש עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, והציג בפניו את עקרונות היסוד החסרים בחוק הגיוס המוצע. במהלך הפגישה העניק לו את הספר "נמות ולא נתגייס" של מנכ"ל העמותה יוסי לוי.

הרב עבדיאל עם ביסמוט צילום: ללא קרדיט

גרשי קורניצר, מנכ"ל ארגון "לזכור לנצח", השוהה בימים אלו בארצות הברית, ביקר בציונו של הרבי מליובאוויטש והתפלל למען עם ישראל.

קורניצר בתפילה צילום: ללא קרדיט

באריאל נחנך מתחם חדש של מועדון דאורייתא לנוער של OU ישראל, לזכרו של אדיר בוגלה, בוגר המועדון ותושב העיר, שנפל ב-7 באוקטובר. בטקס השתתפו ראש העיר יאיר שטבון, סגניתו שירה דקל-כץ שעמדה בראש הפרויקט, מנכ"ל OU ישראל הרב אבי ברמן, סמנכ"ל OU חיים פלזנר, בני משפחתו של אדיר, חניכים ובוגרים.