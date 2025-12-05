הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סיכם כי הפיילוט שביצע מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, בנושא שילוב נשים לוחמות בפלוגה ייחודית ביחידת יהל"ם, הושלם בהצלחה.

הרמטכ"ל הנחה להמשיך את מודל השילוב של לוחמות ביחידת יהל"ם, זאת כחלק מהתפיסה הכוללת לחיזוק מערך הלחימה של חיל ההנדסה הקרבית ושילוב הנשים במקצועות הלוחמה בצה"ל כולו.

הפיילוט, שנמשך כשנתיים וחצי, נועד לבחון את שילובן של נשים בתפקידי לחימה ביחידת יהל"ם של חיל ההנדסה הקרבית.

במהלכו, גויסו שלושה מחזורי לוחמות אשר עברו מסלול הכשרה ייחודי, שכלל התמחות בהפעלת פלטפורמות מיוחדות, טכנולוגיות מתקדמות ועמידה בסטנדרט המבצעי של יחידת יהל"ם.

במהלך השנתיים האחרונות דייקו מפקדי החיל וזרוע היבשה את ייעודן המבצעי של הלוחמות, לאור הצורך המבצעי בשטח. הלוחמות השתלבו במאות פעילויות מבצעיות בצפון וברצועת עזה, תרמו תרומה משמעותית ליכולות היחידה והוכיחו מקצועיות, נחישות ומוטיבציה גבוהה.