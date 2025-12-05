תיעוד: כבאים חילצו שתי לכודות בשריפה בביתר עילית צילום: דוברות כבאות והצלה יו"ש

לוחמי אש ממרחב יהודה פעלו היום (שישי) לחילוץ שתי לכודות משריפה שפרצה בדירה ברחוב קדושת לוי בביתר עילית. גלאי עשן שהותקן במקום החל לצפצף והשכנים שמעו את האזעקה והזעיקו את כוחות הכיבוי.

עם הגעת הצוותים לזירה, זוהה עשן סמיך היוצא מהבניין. הלוחמים חתרו למגע עם מוקד השריפה, ובמקביל צוותים נוספים ביצעו סריקות לאיתור לכודים. ב

מהלך הסריקה אותרו שתי נשים בתוך הדירה המלאה בעשן כבד, והן חולצו אל מחוץ למבנה והועברו לטיפול רפואי.

מפקד המשמרת, רשף מיכאל רנדי, סיפר: "עם ההגעה למקום השריפה זיהיתי עשן סמיך היוצא מהבניין. ביצעתי חלוקה לגזרות ומשימות עבור הצוותים, הצוות שביצע סריקה אחר לכודים קיבל מידע מאחד הדיירים על חשש ללכודים בקומה התחתונה של הבניין. הצוות הגיע במהירות ע"פ המידע לדירה וחילץ שתי לכודות מהדירה שהייתה אפופה בעשן כבד והעביר אותן לטיפול רפואי".