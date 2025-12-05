תקציב המדינה לשנת 2026 אושר היום (שישי) בממשלה ויעמוד על 662 מיליארד שקל. מדובר בתוספת של 40 מיליארד שקל להצעת התקציב המקורית.

במהלך הלילה הושגו הסכמות ביחס לתקציב הביטחון, שיעמוד על 112 מיליארד שקלים. הסכום שסוכם על ידי צוותי האוצר והביטחון, ואושר על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, נמוך משמעותית ביחס לדרישה המקורית שהציבה מערכת הביטחון שעמדה על כ-140 מיליארד שקלים.

במשרד האוצר התייחסו לתקציב הביטחון, ואמרו כי "המסגרת שאושרה מאפשרת שלא להשית העלאת מיסים על אזרחי ישראל בשנה הקרובה ואף להביא במסגרת תקציב המדינה הקלות במיסים". סמוטריץ' מסר: "מברך את מערכת הביטחון על הסיכומים. אנחנו מקצים תקציב עתק להתעצמות הצבא השנה, אך גם כזה שמאפשר לנו להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה והקלה על האזרחים".

כמו כן, הושגו סיכומים בנוגע לתקציב בין משרד האוצר למשרדי החינוך, השיכון, הרווחה, התיירות, הכלכלה, הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת, המשרד לשוויון חברתי, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

תקציב החינוך לשנת 2026 יעמוד על כ-94 מיליארד שקלים. מדובר ב-4 מיליארד ש"ח יותר מאשר בשנת 2025. תקציב ההשכלה הגבוהה לא יקוצץ.

במשרד לביטחון לאומי נקבעה תוספת תקציב של 4.5 מיליארד ש"ח. בנוסף נמסר ממשרדו של בן גביר כי המשרד לביטחון לאומי יקבל 3,000 תקנים חדשים למשטרה, שב"ס וגופי ביטחון הפנים, ותוספת עלויות שכר המוערכת ב-1.5 מיליארד ש"ח, שתסופק על ידי משרד האוצר.

רפורמת החלב אושרה בישיבת הממשלה. לפי הרפורמה יפתח השוק לייבוא במטרה להגדיל את ההיצע ולהוריד מחירים. מהלך אליו התנגדו משרד החקלאות והרפתנים. הרפורמה נותרה בחוק ההסדרים ואושרה היום בהצבעה, כאשר השר דיכטר התנגד, ובן גביר ואליהו נמנעו.