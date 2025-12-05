הרב שמואל רסקין: רבים מחפשים אמת, מעטים מוכנים למצוא אותה צילום: באדיבות המצלם

האם יש אמת אחת ויחידה? או שכל אחד והאמת שלו? זה היה הדיון בשיעור תניא השבועי שלנו בקהילה וסיפרתי למשתתפים שהיה אדם שמאס בעולם השקר וחיפש שנים רבות את האמת. הוא טס בכל רחבי העולם כדי למצוא את האמת.

יום אחד הוא הגיע ליער ענק והוא רואה בכניסה ליער שלט: ברוכים הבאים לעולם האמת. הוא נכנס פנימה, והאחראי על היער אומר לו: אתה רואה? יש פה מיליוני נרות. כל נר זה נשמה של בן אדם. יש נרות שיש בהם מעט שמן והרבה שמן, זה מראה כמה הבן אדם הולך לחיות, כמה שנים נשאר לו.

הסתקרן הבן אדם והסתכל על כל מיני אנשים, חלק שהוא אוהב, חלק שהוא שונא, כל אחד מה נשאר לו. ואז הוא הסתקרן לדעת מה המצב עם הנר שלו. הוא הגיע לנר שלו ולתדהמתו הוא רואה שנשארו לו רק כמה טיפות אחרונות, זאת אומרת שהוא הולך למות בקרוב.

אותו בן אדם שחיפש את האמת הסתכל ימינה ושמאלה לראות שאף אחד לא רואה אותו, והוא ראה בנר הסמוך לידו שהיה מלא. לקח את הנר הזה ורצה לשפוך לתוך הנר שלו. מיד האחראי תפס לו את היד ואמר לו: אדוני, אני מצטער, כאן זה עולם האמת!

הסיפור הזה ממחיש לנו שרבים מחפשים את האמת, אבל רק מעטים באמת מוכנים למצוא אותה, כי האמת מחייבת!

ויש לנו מסר מאוד חשוב מפרשת השבוע. יעקב אבינו בא ואומר: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מבקש מהקב”ה שיעזור לו. ולכן בעל התניא כשהוא השתחרר מהמאסר שלו ב־י”ט כסלו, חג הגאולה שאנחנו חוגגים בשבוע הבא, כשהוא יצא מהכלא הוא כתב איגרת והוא פתח אותה עם המילים: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. וביקש מהחסידים להתנהג במידת האמת: תתן אמת ליעקב. יעקב הוא מלמד אותנו כמה חשוב להתנהג במידת האמת. ואמר לחסידים: אל תפגעו באותם יהודים שהתנגדו לנו וניסו לפגוע בנו. אנחנו צריכים להתנהג באמת, אפילו שזה לא קל, להיות בצניעות ובענווה, ולעשות רק מה שמוטל עלינו.

אנחנו רואים דבר מעניין. אמת זה דבר נצחי. לא סתם המילה אמת מורכבת מהאותיות

א, מ, ת. א - זו האות הראשונה. מ - האות האמצעית. ת - האות האחרונה. כי לאמת יש התחלה, אמצע וסוף. כל דבר שהוא שקרי הוא לא נשאר לנצח, הוא זמני.

ולכן הדבר היחיד בעולם שהוא אמת זה אלוקים: ה’ אלוקיכם אמת. כי הוא נצחי והתורה שלו היא נצחית.

אם כן, יש אמת אחת ויחידה. אבל מחדש לנו בעל התניא שכל אחד צריך לעשות את המקסימום בדרך שלו כדי להגיע אל האמת. ולא להתייאש גם אם אנחנו לא מושלמים וגם אם יש נפילות ושבירות. לזכור: האמת קיימת, ואלוקים מבקש מכל אחד כפי כוחו, כפי יכולתו, שיעשה את המקסימום, צעד אחרי צעד, להתקרב אל אלוקים ואל התורה שזה אמת אחת ויחידה. שתהיה לנו שנה טובה בדרכי החסידות ובלימוד החסידות.