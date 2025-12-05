מנגנון ביטחון הפנים של הארגון הרצחני חמאס מעניק עשרה ימי חסד ל"משתפי הפעולה הנמנים עם המיליציות הנתמכות בידי הכיבוש", כדי שיסגירו את עצמם, וזאת לאחר חיסולו של יאסר אבו שבאב, שעמד בראש מיליציה עצמאית שלחמה בחמאס.

עוד הודגש כי גורלו של כל משתף פעולה בשירות ישראל יהיה דומה לגורלו של יאסר אבו שבאב.

הוועדה העליונה של השבטים בעזה הודיעה כי חיסולו של יאסר אבו שבאב היה צפוי, משום שבחר לצאת נגד עמו ובחר באויב. בהודעתה ציינה הוועדה כי העם הפלסטיני מבדיל באופן מוחלט בין מחלוקת פוליטית לבין הבחירה להיות "חייל בשורות הכיבוש".

לדברי הוועדה, ישראל אינה מסוגלת להעניק ביטחון לאיש, שכן כל עניינה הוא הגנה על האינטרסים שלה, והיא אינה מכירה אלא בכוח המוכתב בשטח.

הוועדה העליונה של השבטים בעזה הוסיפה כי גורלם של מי שבחרו לשתף פעולה עם ישראל יהיה תמיד בגידה וסוף ודאי שאין מנוס ממנו, וכי אין מקום בקרב העם הפלסטיני למי שבחר בדרך של שיתוף פעולה עם ישראל.