איילת תמר רוט משתפת נקודה אישית ומעוררת מחשבה מפרשת וישלח, במסגרת מיזם "נקודה מאירה" המציין שנה להיווסדו. בסרטון השבועי שעלה היום (ו'), רוט מתבוננת באתגרי הדרך הארוכה - לא רק של יעקב, אלא של כל אדם בזמננו.

"מי לא שמחה ומסופקת אחרי יום ארוך של המון תוצאות שהשגתי?", שואלת רוט, אך מיד מוסיפה, "ואם כעסתי באותו יום? או מתחתי את הגבולות של עצמי יותר מדי?". לדבריה, גם כאשר נדמה שהשגנו הרבה, יש מקום להקשיב לעצמנו ולשים לב לקו הדק שבין התקדמות אישית לעומס רגשי.

רוט מתייחסת לפסוק בדברי יעקב לעשיו בפרשת וישלח, שלדבריה "מלמד אותנו לשים לב לקו שעובר בין הנקודות", ומזמינה את הצופים להרהר במהות הדרך האישית שהם עוברים.

הסרטון מסתיים באיחול לשבת שלום ובהבעת שמחה לציון שנה של פעילות פרויקט "נקודה מאירה".