שני כרכים חדשים שראו אור לאחרונה מאגדים את מדור הילדים 'רזי', אותו כתב וערך במשך שש שנים הרב שילה אופן בעיתון 'נפלאות'.

המדור, שהתפרסם מדי שבוע, מגיש רעיונות עמוקים מעולם החסידות בשפה פשוטה, נגישה וחווייתית - לילדים, ולמעשה גם למבוגרים רבים.

"ההנחה בחינוך היא שהמבוגר קרוב יותר למעמד הר סיני", מסביר הרב שילה, "אבל הדור הצעיר קרוב יותר לביאת המשיח. עם ילדים - יש סיכוי לשמוע אמונה בטהרתה. הם באים עם ראש נקי ועם סקרנות עצומה".

המדור ‘רזי’, שקיבל את שמו על שם אמו המנוחה חיה שרה ע"ה, הפך במהלך השנים לפופולרי גם בקרב אנשי חינוך ובני נוער. "לא סוד שרזי הוא גם המדור למתבגרים", אומר הרב שילה. “הרבה פעמים זה לא באמת נכתב רק לילדים. מבחינתי, מדור טוב הוא כזה שמתחיל בסיפור עלילה או תופעת טבע - ומסתיים ברעיון חסידי שנטמע בלב”.

התגובות לא איחרו לבוא. “התקשרתי פעם במסגרת קמפיין וענה לי ר"מ מישיבה. הוא הודה לי על המדורים ואמר שהוא משתמש בהם להכנת שיעורים”, משתף הרב שילה. הוא מתאר גם רגע אישי מיוחד מהכיתה: "באחד השיעורים בת"ת ‘תורת חיים’ בירושלים, קפץ ילד באמצע ואמר: 'הרב, אתה מדבר בדיוק כמו רזי!'".

במהלך השנה וחצי הראשונות לפרסום המדור, הרב יצחק גינזבורג עצמו עבר על הטקסטים מדי שבוע והעיר הערות לשוניות ותוכניות. "במקום שבו התלבטתי - שם בדיוק הייתה ההערה. פעם אחת, אחרי שניסחתי רעיון קצת מסובך מדי, הוא העיר לי בחיוך: ‘אולי בפקולטה למשפטים יבינו…’”.

שני הכרכים כוללים מדור נבחר לכל פרשה מתוך מאות שנכתבו, בעיצוב מוקפד ואיורים חיים. כרך נוסף על חגי ישראל והילולות צדיקים צפוי לצאת בהמשך.