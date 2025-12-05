ענקית הסטרימינג נטפליקס רוכשת את חברת המדיה לרכישת האולפנים ושירות הסטרימינג HBO מקס תמורת 83 מיליארד דולר או 27.75 דולר למניה.

"המשימה שלנו תמיד הייתה לבדר את העולם", אמר טד סרנדוס, מנכ"ל משותף בנטפליקס. "על ידי שילוב הספרייה המדהימה של סדרות וסרטים מבית וורנר ברוס - מקלאסיקות על-זמניות כמו 'קזבלנקה' ו'האזרח קיין' ועד להיטים מודרניים כמו 'הארי פוטר' ו'חברים' - עם הכותרים מעצבי-התרבות שלנו כמו 'דברים מוזרים', 'ציידי השדים של הקיי-פופ' (KPop Demon Hunters) ו'משחק הדיונון', נוכל לעשות זאת אפילו טוב יותר. יחד, נוכל להעניק לקהל יותר ממה שהוא אוהב ולעזור להגדיר את המאה הבאה של סיפור הסיפורים".

"ההודעה של היום משלבת שתיים מחברות הסטוריטלינג (סיפור סיפורים) הגדולות בעולם כדי להביא לעוד יותר אנשים את הבידור שהם הכי אוהבים לצפות בו", אמר דיוויד זסלב, נשיא ומנכ"ל וורנר ברוס דיסקברי.

"במשך למעלה ממאה שנה, האחים וורנר ריגשה קהלים, לכדה את תשומת הלב העולמית ועיצבה את התרבות שלנו. על ידי האיחוד עם נטפליקס, נבטיח שאנשים בכל מקום ימשיכו ליהנות מהסיפורים המהדהדים ביותר בעולם לדורות הבאים".