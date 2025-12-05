תיעוד ממצלמת הגוף של לוחם דובר צה"ל

כוחות צה"ל מעוצבת הקומנדו, חטיבת מנשה, חטיבת שומרון וחיל האוויר, יחד עם כוחות שב"כ ומשמר הגבול, השלימו במהלך השבועיים האחרונים את מבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון.

המבצע נועד לסכל התבססות תשתיות טרור באזור ולשמר את חופש הפעולה של צה"ל במרחב.

במהלך המבצע חוסלו שישה מחבלים, נעצרו עשרות מבוקשים, ונחקרו עשרות חשודים נוספים. בנוסף, אותרו והוחרמו מאות אלפי שקלים שיועדו למימון פעולות טרור, לצד עשרות אמצעי לחימה, בהם אקדחים, רובים, נשקים מסוג M16 ו"קרלו", תחמושת וסכינים.

במהלך הפעילות בוצעו למעלה מ-30 תקיפות אוויריות ממוקדות, לצד שורת מבצעים משותפים בין כוחות הקרקע לבין חיל האוויר, אשר סייע בהטסת כוחות ובסיוע אווירי מדויק לפעילות המבצעית.

פעילות כוחות צה"ל בצפון השומרון דובר צה"ל

לוחמי יחידת מגלן איתרו במרחב הכפרים טמון ופרעה אמצעי לחימה מוסתרים בתוך כדים בכניסה לבתים, וכן חומרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס. במחנה הפליטים ג'נין, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה השמידו מטענים ואמצעי לחימה.

במקביל, פעלו הכוחות להריסת שני בתי מחבלים בשני מוקדים שונים בצפון השומרון. כלל העצורים והאמצעים שנתפסו הועברו להמשך טיפול בידי שב"כ ומשטרת מחוז ש"י.