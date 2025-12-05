ראש אכ"א ודובר צה"ל לשעבר האלוף במילואים מוטי אלמוז קרא היום (שישי) לנקוט ביד קשה בסוגיית גיוס החרדים, כולל שלילת זכות הצבעה ממי שלא ישרת.

אלמוז ביקר בחריפות את הניסיונות להידברות וטען כי הציבור החרדי "עובד על כולם בעיניים".

אלמוז הציע בראיון שערך עם ליאת רגב לגייס לצה"ל עד ראש השנה ארבעה גדודים של משרתים חרדים: "זה סוג של מקרה בוחן אמיתי שמחייב את החרדים ואת צה"ל לבוא ולהתמודד עם הסוגיה כבר עכשיו. ובעוד חצי שנה תהיה לנו תשובה: האם הדבר הזה הוא ישים והאם הוא עומד? או שיש פה איזה צד ששוב גורר רגליים ומספר סיפורים".

אלמוז קרא לשלול זכויות אזרחיות מחרדים שלא יסכימו להתגייס. "אני טוען ששלילת זכות ההצבעה היא רק צעד ראשון. המשמעות של הצבעה על החוק הזה תיזכר בספר הימים של מדינת ישראל כהצבעה כמו על ההתנתקות". לדבריו, ללא חלוקה בנטל, הכלכלה והחברה הישראלית יקרסו תוך עשור.