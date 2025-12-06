עוד 187 ימים ייצא לדרך גביע העולם הגדול ביותר אי פעם - מונדיאל 2026.

לא פחות מ-48 נבחרות ייקחו חלק בטורניר היוקרתי ביותר בכדורגל העולמי, אך למרות זאת נבחרת ישראל ואוהדיה יראו את המונדיאל שוב מהטלוויזיה, כאשר לא הצליחו להעפיל אליו מאז 1970.

כמו בהופעתה האחרונה של נבחרת ישראל בגביע העולם, גם הפעם המונדיאל יתקיים במקסיקו כשזו תהיה הראשונה לעלות ולשחק כשתתמודד במשחק הפתיחה של הטורניר היוקרתי ב-11 ביוני מול דרום אפריקה, בשחזור משחק הפתיחה של מונדיאל 2010 שנערך בדרום אפריקה וכעבור 39 ימים תוכתר אלופת עולם במשחק הגמר שיתקיים באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי שבארצות הברית.

אמש, התקיימה בוושינגטון די.סי, בירת ארה"ב שתארח את הטורניר יחד עם מקסיקו וקנדה, הגרלת שלב הבתים של הטורניר בנוכחות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

עוד בטרם הוגרלו הנבחרות, קבעה פיפ"א כי ספרד וארגנטינה, שתי המדורגות הבכירות בעולם, ישובצו לשני מסלולים שונים, כך שיוכלו להפגש רק בגמר. גם צרפת ואנגליה, המדורגות במקומות ה-3 וה-4 בעולם, יוכלו להפגש רק בגמר שיתקיים בניו ג'רזי ב-19 ביולי, כאשר כל ארבע הגדולות הללו לא יוכלו להפגש לפני חצי הגמר בכל מקרה.

בהגרלה שנערכה, נקבע כי כבר בשלב הבתים יתקיימו שני משחקי ענק כאשר אנגליה תפגוש את קרואטיה לשחזור חצי גמר 2018 וסגנית אלופת העולם נבחרת צרפת את נורווגיה וכוכבה הגדול ארלינג האלנד.

עוד נקבע כי נבחרת ברזיל, שיאנית הזכיות במונדיאל תשחק בבית 3 יחד עם מרוקו, סקוטלנד והאיטי, ואילו המארחת הנוספת ארה"ב תשחק מול פראגוואי, אוסטרליה והמנצחת בפלייאוף האירופי. המארחת השלישית, נבחרת קנדה וגרלה לבית 2 יחד עם שוויץ ומארחת המונדיאל האחרונה קטאר, כאשר גם איטליה עשויה להשתבץ לבית זה.

ומה עם אלופת העולם ארגנטינה? זו תשחק בבית 10 עם אוסטריה שחוזרת למונדיאל לראשונה מאז 1998, אלג'יריה וירדן שזו תהיה הופעתה הראשונה אי פעם במשחקי גביע העולם בכדורגל. משמעות הדבר היא כי משחק בין שני הכוכבים הגדולים בעולם, מסי ורונאלדו, יוכל להתקיים החל רק משלב רבע הגמר. אם וכאשר.

הגרלת הבתים המלאה:

בית א': מקסיקו, דרום קוריאה, דרום אפריקה, עולה מאירופה (דנמרק/צ'כיה/אירלנד/צפון מקדוניה)

בית ב': קנדה, שוויץ, קטאר, עולה מאירופה (ויילס/בוסניה/איטליה/צפון אירלנד)

בית ג': ברזיל, מרוקו, סקוטלנד, האיטי

בית ד': ארה"ב, אוסטרליה, פרגוואי, עולה מאירופה (סלובקיה/טורקיה/רומניה/קוסובו)

בית ה': גרמניה, אקוודור, חוף השנהב, קוראסאו

בית ו': הולנד, יפן, תוניסיה, עולה מאירופה (אוקראינה/שבדיה/פולין/אלבניה)

בית ז': בלגיה, אירן, מצרים, ניו זילנד

בית ח': ספרד, אורוגוואי, ערב הסעודית, כף ורדה

בית ט': צרפת, סנגל, נורבגיה, עולה מהבין-יבשתי (עיראק/בוליביה/סורינאם)

בית י': ארגנטינה, אוסטריה, אלג'יריה, ירדן

בית י"א: פורטוגל, קולומביה, אוזבקיסטן, עולה מהבין-יבשתי (ניו קלדוניה/ג'מייקה/הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו)

בית י"ב: אנגליה, קרואטיה, פנמה, גאנה