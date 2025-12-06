בעקבות הגשמים העזים בדרום, נגרמו נזקים לתשתיות ולמערכות תקשורת בבסיס חיל האוויר עובדה (בח"א 10).

צוותים של חיל האוויר וצה"ל מבצעים סריקות בבסיס כדי לאמוד את הנזקים שנגרמו בגלל הגשם והשטפונות באזור.

בצה"ל אומרים כי אין פגיעה בכשירות המבצעית של הבסיס. בבסיס עובדה מתקיימים הכשרות של חיל האוויר בתחום התעופה של החיל, בית הספר לבקרה אווירית, בית ספר למקצועות התעופה וגם המקום מאכלס את בית הספר להגנת גבולות של מערך האיסוף הקרבי.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך היום נגרם נזק לתשתיות ולמערכות תקשוביות בבסיס עובדה בעקבות תנאי מזג האוויר. אין פגיעה בכשירות המבצעית. כעת מבוצעת בקרת נזקים על ידי מפקדים כדי להבטיח מענה מהיר ובטיחותי לתקלות".