ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשבוע שעבר בחשאי עם טוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, המוביל מאמצים בינלאומיים לגיבוש פתרון ליום שאחרי המלחמה ברצועת עזה.

לשכת ראש הממשלה לא דיווחה על הפגישה, ובתגובה לפניית "כאן חדשות" נמסר כי אין בכוונתם להתייחס לנושא.

לפי מקורות המעורים בפרטים, בלייר מקדם יוזמה במסגרתה תיכנס הרשות הפלסטינית לשליטה באזורים מסוימים ברצועת עזה - בשלב ראשון כפיילוט. הצלחת המהלך עשויה להוביל להרחבתו. היוזמה מותנית בביצוע רפורמות פנימיות ברשות הפלסטינית.

בישראל לא פסלו את הרעיון על הסף, ובמערכת הביטחון אף התקיימו דיונים בנושא בתקופה האחרונה. גם בפגישות של גורמים ישראלים עם בלייר לא נרשמה הסתייגות עקרונית מהיוזמה, אך טרם התקבלה כל החלטה מעשית.

בלייר פועל בשבועות האחרונים מול מספר מדינות ערביות, בניסיון לרתום אותן למהלך שיחליף את שלטון חמאס במנגנון אזרחי מתואם - שיבטיח גם יציבות אזורית וגם פיקוח בינלאומי.