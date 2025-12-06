המשפיענית והמנחה לשעבר קורין גדעון, הנשואה לחילי סורוצקין בעל רקע חרדי, שיתפה בסוף השבוע האחרון בסבב שאלות-תשובות בעמוד האינסטגרם שלה על השינוי העמוק שעברה בעקבות היכרותה עם העולם החרדי.

כאשר נשאלה כיצד היא מגדירה את עצמה מבחינה דתית, ענתה: "משהו שאני אוהבת שחילי תמיד אומר 'יהודי', אז אני יהודיה, אני מאוד מחוברת לזהות היהודית שלי. אני מאוד אוהבת המון דברים בדת.

גדעון חשפה כי היא ובעלה מתכננים לשלוח את ילדיהם לבית ספר דתי. "לא סתם אנחנו גם רוצים לשלוח את הילדים לבית ספר דתי. לייט, אבל כן עם ערך מוסף. לא יודעת. יהודיה, טיפה מסורתית? מסורתית", הוסיפה.

כאשר עוקבת שאלה אלו דברים התחדשו לה על חרדים מאז שהכירה את בעלה, השיבה בכנות: "הכל התחדש לי כי אני לא ידעתי כלום. התפיסה שלי על חרדים הייתה מאוד מוטעית, רק מה שניזונתי ממנו - מהתקשורת, שזה הקיצונים הפרזיטים - אין מה לעשות, כן אני מתביישת בזה".