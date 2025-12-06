לראשונה בליגה הלאומית. היסטוריה נכתבה בסוף השבוע על הפרקט באולם החדש שבברוכין שבשומרון. היה זה כאשר אליצור שומרון אירחה את מכבי פתח תקווה למשחק הליגה הלאומית הראשון אי פעם שמשוחק בתחומי המועצה האזורית שומרון ובתחומי השומרון בכלל.

אחרי 3 וחצי שנים של משחקים באולם לידר בגני תקווה, ועוד מספר חודשים באולם זיסמן ברמת גן, אירחה אליצור שומרון המשחקת בליגה השניה בטיבה בכדורסל הישראלי, הליגה הלאומית, באולמה הביתי החדש שנבנה ביישוב ברוכין שבשומרון.

האולם, שעבר שיפוץ מסיבי בחודשים האחרונים ע"י המועצה האזורית שומרון, בניהול מתנ"ס שומרון ומנהלת מחלקת הספורט במועצה מיכל בן יעקב, הותאם לסטנדרטים המחמירים של הליגה הלאומית וכולל כעת פרקט חדש, עמדת שידור, מסכי לד וחדרי הלבשה משודרגים, כשהוא מוכן לקלוט 499 צופים.

ביחד עם דחיפת הקהל הרב שהגיע, ניצחה אליצור שומרון את מכבי פתח תקווה במשחקה הביתי הראשון באולם החדש שבברוכין, והראשון אי פעם שמתקיים בשומרון במסגרת ליגת כדורסל מקצוענית, בתוצאה 78:80 במה שהיה ניצחונה הרביעי ברציפות, במשחק בו אורח הכבוד היה מאמן העל פיני גרשון, שישב במשחק לצדו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון, אמר בטרם החל המשחק: "אנחנו היום מתחילים בשעה טובה פרק חדש בהיסטוריה של השומרון, המשחק הראשון של הליגה הלאומית באולם המשודרג בברוכין בשני מליון ש"ח, כי השומרון על המפה ואנחנו נשארים על המפה! תחי מדינת ישראל ואנחנו נגיע לליגת העל!".