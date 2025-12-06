בימים אלה מגיע לסיומו מחזור שביעי של פרויקט “הלכה למעשה”, תוכנית הכשרה ייחודית, שהוקמה באמצע המלחמה ונועדה לתת מענה למחסור בכוח אדם בהגנת היישובים - באמצעות גיוס ציבורים חדשים - ובהם הציבור החרדי.

מי שעומד מאחורי התוכנית הוא תת-אלוף (במיל') פיני לוי, הנושא באחריות מלאה על בניית מודל ההכשרה ועל הפעלתו ביחידות צה"ל השונות.

בראיון לערוץ 7 לוי מספר כי הפרויקט נולד מתוך מציאות לחוצה שהפכה להזדמנות יוצאת דופן. “פרויקט הלכה למעשה החל לפני כשנתיים בתחילת המלחמה כאשר הבנו שחסרים חיילים שיגנו על הבתים והישובים".

לדבריו, כבר בימים הראשונים ניכר היה שיחידות המילואים הסדורות לא יוכלו לתת מענה מלא לכלל המוקדים וכך נולד הפרויקט. הכוונה הייתה להקים מסלול הכשרה קצר, מרוכז ובעיקר מותאם למאפיינים של גברים שלא שירתו בצה"ל בגיל 18 ונמצאים היום בגיל פטור - בני יותר מ-26. זאת במטרה ליצור כוח הגנה יישובי מקצועי שיפעל באזורי קו מגע כמו יהודה ושומרון, רמת הגולן ויישובי הצפון.

לוי מסביר כי החזון היה כפול: מצד אחד לתת מענה מיידי לצורך מבצעי דוחק, ומצד שני לייצר שינוי עומק בחברה הישראלית. "בסיום ההכשרה הם הופכים להיות חיילים בצבא מה שלא היה לפני", הוא מסביר. לדבריו, ההכשרה מובילה לכך ש"הם עושים שירות מילואים בו הם שומרים על הבתים שלהם - ומתוך זה צומחים עוד דברים והם הולכים לתפקידים נוספים כתומכי לחימה".

אחד החידושים הבולטים בפרויקט הוא הרחבתו לאוכלוסיות נוספות מעבר למגזר החרדי. בצפון, למשל, הוא הפך למיזם פורץ דרך בקרב הדרוזים בגולן. “התחלנו להכשיר דרוזים ברמת הגולן, שחלקם היו ללא תעודות זהות כחולות. זה אומר לגייס אותם ממש לצה"ל - להביא אותם בגיל מבוגר ללשכת הגיוס, ללבוש מדים". בימים הקרובים תיפתח הכשרה שלישית לאוכלוסייה הדרוזית. במקביל, לוי נערך לפתוח מסלול מקביל גם בפיקוד הדרום.

אחד המרכיבים המרכזיים בפרויקט הוא ההתאמה האישית והקהילתית. מאחר שמדובר באנשים בוגרים, בעלי משפחות ועיסוקים, התהליך מורכב מהיבטים רגישים - לוגיסטיים, רפואיים והלכתיים. “האדם צריך להגיד שהוא רוצה והוא מוכן להתנתק מהבית עכשיו לשלושה שבועות, לעזוב את הבית, את המשפחה, את העבודה, את הישיבה", מסביר לוי.

תא"ל (במיל') פיני לוי צילום: דובר צה"ל

הוא מוסיף כי "ההכשרה האינטנסיבית בשטח נמשכת שלושה שבועות. אם מדובר במגזר החרדי הם מקבלים את כל מה שהם זקוקים לו - תפילות, אוכל מותאם, יש אפילו מי שביקשו ללכת למקווה בבוקר - וסידרנו להם".

לוי מספר בהתרגשות כי אחד המשתתפים אמר לו: “אני מתפלל פה יותר ממה שאני מתפלל בבית". לדבריו, התגובה מלמדת על רמת ההשקעה. "הם מבינים שאנחנו מתייחסים אליהם מאוד ברצינות".

לדבריו, ההיענות לתוכנית, אינה מפתיעה אלא תואמת את ההלם שעברה החברה הישראלית אחרי הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. "משהו קרה בחברה הישראלית. כשאדם נדרש להגן על הבית ועל המשפחה שלו יותר קל לו לעשות את ההשתדלות. ניכר רצון של אנשים להיות חלק ממה שקורה במדינה. אנחנו בונים להם חליפה מיוחדת ועושים את זה בצורה הכי מקצועית כדי שזה יצליח".

