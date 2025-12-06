מחבל ניסה לדרוס הערב (מוצאי שבת) כוח צה"ל בחסם שוטר בחברון, לוחמי צנחנים מגדוד 202 הגיבו בירי וחיסלו אותו.

צעיר ישראלי נפצע באורח קל מאוד בפיגוע.

לאחר תחקיר האירוע התברר כי אחד הפלסטינים שחוסלו היה עובד ניקיון, ולא נסע ברכב שהאיץ וניסה לדרוס את הלוחמים.

ברכב נסע מחבל אחד, בן 17 מחברון - שחוסל. הפלסטיני השני הוא בלתי מעורב שנהרג מאש כוחותינו. רכבו של המחבל היה רכב עם לוחית זיהוי ישראלית..

ביום שלישי מחבל דקר שני לוחמים כבני 20 בכביש 465, סמוך ליישוב עטרת שבבנימין, ונוטרל מיד לאחר מכן. מצבם קל.

בדובר צה"ל עדכנו כי לוחמי צנחנים מגדוד 101 הגיעו לנקודה סמוכה לעטרת בעקבות דיווח של אזרח על חשוד במקום, וכן לאחר שמצלמות המוצבות לטובת הגנה על היישוב זיהו חשוד שהגיע מכיוון כפר בית רימא.

הכוחות עצרו את החשוד לבידוק ביטחוני, שבמהלכו דקר המחבל שני לוחמים. הכוח הגיב בירי וחיסל אותו. מאוחר יותר, הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים.