ארה"ב נגד ריבונות? מקורב לטראמפ תוקף את סגן הנשיא מועצת בנימין

באירוע רשמי שהתקיים בשישי בצהריים בשילה הקדומה תקף ד"ר מייק אוונס את סגן נשיא ארה"ב על עמדתו בנושא החלת הריבונות.

הדברים נאמרו במסגרת ביקור המשלחת בת 1000 המנהיגים האוונגליסטים שמוביל אוונס בבנימין כאורחו של יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ.

"אמרת משהו אדוני סגן הנשיא", אמר אוונס, "דבר לא מדויק. אמרת, "המדיניות של ממשל טראמפ היא שהגדה המערבית לא תסופח על ידי ישראל וזו תמשיך להיות המדיניות שלנו". אדוני סגן הנשיא. אנחנו אוהבים אותך ואנחנו אוהבים את אמריקה אבל יש דבר שאתה צריך להבין: המדיניות של אלוהים שנתן לעם ישראל את הארץ הזאת היא למעשה שיהודה ושומרון היא ארץ התנ"ך!"

אוונס הוסיף: "80% מהסיפורים בתנ"ך התרחשו ביהודה ושומרון, אדוני סגן הנשיא. וכאן בשילה היה המקום, זו הייתה בירת ישראל. כאן היה שמואל, שמואל היה פה, והמשכן היה כאן. הכול היה ממש פה. אנחנו מודים שאמריקה מוציאה את המסתננים מאמריקה. אנחנו תומכים בזה. אבל אל תלחצו על ישראל לתת לאיסלמיסטים קיצוניים ושונאי יהודים את יהודה ושומרון".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, נאם גם הוא בפני הקהל ואמר: "כאן הייתה חנה המודרנית, דיצה אור, שהתפללה שהבן שלה, אבינתן, יחזור מהשבי. לפני חמישה שבועות התפילה שלה התגשמה וזכינו לקבל אותו עם אלפי דגלי ישראל. אני נפעם כשאני רואה אתכם פה, ומבקש מכם להתפלל איתי - לריבונות מלאה ביהודה ושומרון".

גנץ ציין במהלך האירוע כי "המשלחת העצומה שפקדה היום את שילה הקדומה היא הוכחה נוספת לכך שיהודה ושומרון איננה עוד החצר האחורית של מדינת ישראל, אלא הבמה המרכזית שאליה מגיעים מנהיגים מרחבי העולם. בשנה האחרונה הבאנו לכאן מנהיגים רבים מהארץ ובעולם, והמשלחת הזו מסמלת הישג נוסף והפיכת הביקור בשילה הקדומה לנקודת חובה בכל משלחת בינלאומית שמגיעה לישראל".