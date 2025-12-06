כוחות הביטחון סיכלו לאחרונה ניסיון חדירה מתוכנן של חוליית חמאס ליישובים ישראליים בצפון הארץ.

מדובר באותה תקיפה לפני שבועיים של חיל האוויר שתקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס בדרום לבנון.

"המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל", מסר. לפי משרד הבריאות של לבנון, באותה תקיפה נהרגו 14 בני אדם וארבעה נפצעו.

על פי מידע מודיעיני שהותר לפרסום, החוליה פעלה מתוך שטח לבנון, ותכננה לחדור ליישובים בגליל - ככל הנראה לצורך ביצוע פיגועים נגד אזרחים או ניסיון חטיפה.

לפי גורמים ביטחוניים, המידע על הכוונה לחדירה התקבל מבעוד מועד, ובעקבותיו הופעלו אמצעים מודיעיניים ואופרטיביים כדי לסכל את התוכנית לפני יציאתה לדרך. פרטי המבצע והחוליה טרם הותרו לפרסום במלואם.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל פועלים כל העת לאיתור ולסיכול ניסיונות חדירה מכל זירה - וימשיכו לפעול בנחישות כדי להבטיח את ביטחון תושבי הצפון".