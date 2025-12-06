זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה קיבל הערב במעונו בחור ישיבה שהשתחרר ממאסר בכלא צבאי בעקבות סירובו להתגייס.

במהלך המפגש חשף הרב את מעורבותו האישית בעקבות גל המעצרים של בחורי הישיבות עריקים.

"מהרגע שעצרו את הבחור הראשון ושמו אותו בכלא אני לא ישן", אמר הרב לבחור שהגיע למעונו.

הוא ניסה לחזק את רוחו: "ככל שתהיה שקוע יותר בלימוד, בעומק הסוגיה, כך תשכח מכל הצרות האלו ומכל מה שעברת שם".

הבחור תיאר את תנאי הכליאה: "ישנתי על מזרן קטן עם פשפשים, מגרד כל היום, עשרים בחורים בתא אחד".

הרב מאיה הגדיר את המצב כגזירה משמיים. "לצערנו יש כאן גזירה קשה משמים. עלינו להתחזק בלימוד התורה ולהתחנן לה' להעביר את רוע הגזירה. אתם, בני הישיבה הקדושים, נבחרתם לקדש שם שמים".