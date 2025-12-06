נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הערב (מוצאי שבת) עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בבית הנשיא בירושלים. מדובר בביקורו הרשמי הראשון של מרץ בישראל מאז נכנס לתפקידו.

הנשיא הרצוג פתח את דבריו באמירה חמה: "ברוך הבא, אדוני הקנצלר. זהו ביקורך הראשון בישראל כקנצלר הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, ידידת אמת של מדינת ישראל. אנו מציינים 60 שנה ליחסים בינינו - יחסים שנושאים היסטוריה מרגשת ואתגרים רבים".

בהתייחסו למצב הביטחוני אמר הרצוג, "ברור שכדי לעבור לשלב הבא, עלינו לוודא שחמאס לא יוכל לפעול שוב בעזה. רק כך נוכל ליצור אופק חדש - לישראל, לעזתים ולשכנותינו הערביות".

עוד הוסיף, "לגרמניה תפקיד מרכזי הן באירופה והן בזירה הבינלאומית. אנו ניצבים מול אימפריית הרשע מטהרן, ואנחנו - ישראל - מגנים על אירופה. כך נמשיך לפעול כדי להגיע ליום שאחרי בעזה".

קנצלר גרמניה מרץ השיב: "אני מגיע כידיד ותיק של ישראל, וכקנצלר - זו זכות גדולה להיות כאן. גרמניה עומדת לצידכם מאז מתקפת הטרור של חמאס. לישראל יש זכות להגן על עצמה, וזכות קיום - ואנו עומדים לצידכם בכך".

מרץ הביע תקווה לקידום מדיני בהמשך: "המלחמה תסתיים ברגע שחמאס יניח את נשקו. אנו מקווים לראות גם התקדמות ביהודה ושומרון, בדרך לפתרון שתי המדינות - תנאי חיוני לדו־קיום בין ישראל לפלסטינים".

בסיום דבריו אמר: "העמידה לצד ישראל היא חלק מה-DNA הבסיסי שלנו וממדיניות גרמניה. תודה על קבלת הפנים - אני מצפה לשיחותינו".