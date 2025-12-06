אסי עזר: "הרבה חברים התקרבו ליהדות בעקבות ה-7 באוקטובר" הכוכב הבא, קשת 12

נתן בן שמעון מרעננה חזר להשתתף בתכנית הכוכב הבא בקשת 12 לאחר שלא התקבל לנבחרת בעונה ששודרה לפני שלוש שנים.

מגישי התכנית אסי עזר ורותם סלע שמו לב שבן שמעון הגיע לעונה הנוכחית עם כיפה וציצית והוא סיפר שחזר בתשובה בתקופה האחרונה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

"מה שמטורף זה", אמרה רותם סלע, "שכאילו השבעה באוקטובר היה אמור לעשות הפוך. כי כאילו אתה אומר - איפה היה אלוהים?".

אסי עזר ענה והסביר: "יש המון אנשים שמרגישים שמשהו ביהדות שלהם דווקא מקבל עוד יותר תוקף. כשמישהו בא לכלות אותך, אתה אומר - רגע, רגע, למה הוא רוצה לעשות את זה? בגלל מי שאני? מה זה אומר להיות מי שאני? ואז אתה מחפש יותר".

"אנחנו מכירים הרבה אנשים שהלכו לכיוון הזה", המשיך וסיפר עזר, "חלק מהחברים הטובים שלנו - זה חיזק אותם עוד יותר".

בן שמעון, שמקווה להתקדם בתכנית, שבוחרת את המועמד של ישראל לאירווזיון אמר: "כשאנחנו הולכים לאירוויזיון, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו מייצגים. אנחנו העם היהודי, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו שליחות בעולם הזה - להיות אור לגויים".