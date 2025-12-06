הקבוצה הראשונה אותה אימן ברק בכר, הייתה עירוני קריית שמונה. רק פעם אחת הפסיד בכר כמאמן לקבוצתו הראשונה בליגת העל, כאשר הפסיד לה עם מכבי חיפה בפברואר 2022 בתוצאה 2:1.

זו הייתה הפעם היחידה ב-16 המשחקים האחרונים ביניהן, שעירוני קריית שמונה ניצחה את חיפה.

הערב (מוצאי שבת) הייתה קרובה חיפה לסיים משחק נוסף ללא ניצחון על קריית שמונה, ומשחק נוסף העונה ללא ניצחון חוץ, כשזו עומדת על שישה כאלה העונה במה שהוא רצף היסטורי בתולדות המועדון.

כמו בפעם הקודמת בה נפגשו במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל בכדורגל, לפני שש שנים כאשר קריית שמונה השוותה בתוספת הזמן, גם הערב שער דרמטי הוא שקבע את תוצאת הסיום.

סילבה קאני פרץ באגף ומצא את קני סייף שמקרוב הרשית פנימה שער ניצחון דרמטי בדקה ה-98.

שער שמביא לחיפה ניצחון שני ברציפות, למרות יכולת רעה. פתאום מכבי חיפה כבר במקום החמישי בטבלת ליגת העל בכדורגל. תחזור למקומה הטבעי בצמרת הטבלה?