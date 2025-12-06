בלתי ניתן לעצירה. בגיל 38, בליגה תחרותית לא פחות מאלו ששיחק בהן במהלך הקריירה וכשהוא עומד באור הזרקורים, ליאו מסי עשה זאת שוב.

הערב (מוצאי שבת) זכה הפנומן הארגנטינאי בפעם ה-47 בקריירה שלו בתואר האליפות. הפעם בניגוד לפעמים הקודמות, זה נעשה בליגה ביבשת אחרת ובמה שהעניק למועדון בו הוא משחק את האליפות הראשונה בתולדותיה.

היה זה כאשר מסי בישל שני שערים בניצחון קבוצתו, אינטר מיאמי על ונקובר ווייטקאפס בתוצאה 1:3, בגמר ה-MLS, ליגת העל האמריקאית בכדורגל.

מיאמי, שסיימה את עונת 2023 במקום ה-15, השתנתה לבלתי היכר מאז שהגיע אליה מסי ואיתו גם חבריו מברצלונה - החל מהמאמן חאבייר מסצ'ראנו, דרך סרחיו בוסקסט ועד ג'ורדי אלבה ולואיס סוארס.

הכוכבים הוותיקים יחד עם שחקנים צעירים הובילו את מיאמי לזכיה באליפות המזרח לפני רק פחות משבוע והערב עשו היסטוריה של ממש כשהעניקו למועדון הצעיר את האליפות הראשונה בתולדותיו.

למעשה, מסי הוא זה שהוביל גם הלילה את מיאמי לניצחון בגמר הגדול, כשבישל פעמיים לחבריו לנבחרת ארגנטינה, דה-פול ואיינדה הצעיר ובכך העלה את מאזן הבישולים שלו העונה ל-26 בכל המסגרות.

הכוכב הארגנטינאי הוותיק, שזכה כמעט בכל תואר אפשרי לאורך הקריירה שלו, מסיים את העונה האדירה לא רק עם תואר היסטורי אלא גם עם 43 שערים ו-26 בישולים בכל המסגרות, מה שהפך אותו לשיאן הבישולים בכדורגל העולמי אי פעם.

מסי למעשה עושה היסטוריה כשהוא זוכה באליפות המדינה בכדורגל בכל קבוצה בה שיחק - ברצלונה הספרדית, פאריס הצרפתית וכעת אינטר מיאמי האמריקאית.