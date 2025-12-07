שתיהן אדומות, שתיהן הפועל ושתיהן הגיעו עם מספר זהה של ניצחונות - 6 במספר. ובכל זאת, הערב (מוצאי שבת) רק קבוצה אחת העלתה את מאזנה לשבעה ניצחונות העונה - מוליכת טבלת ליגת העל בכדורסל, הפועל ת"א.

האדומים מת"א אירחו הערב באולמם הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים, את הקבוצה הלוהטת של הליגה, הפועל העמק ולמרות משחק פושר הצליחה לשמור על מאזן מושלם בליגה הישראלית.

הפועל העמק שהגיעה למשחק הערב עם מאזן של שישה ניצחונות רצופים והפסד אחד בלבד, קיוותה להיות הראשונה שמנחילה להפועל ת"א הפסד ליגה העונה ועל הדרך לנקום בה בהפסד בחצי גמר גביע ווינר סל מתחילת העונה, אך גילתה כי דבר כזה הוא קשה מול קבוצת ההתקפה הטובה בליגה.

בעוד הפועל ת"א הופיעה למשחק עם הרכז הישראלי המוביל שלה, ים מדר שחזר מפציעה וסיים את המשחק כקלע המוביל, הפועל העמק נאלצה להסתדר ללא הרכז הישראלי המוביל שלה, ניב משגב ובלעדיו זה היה עבורה קשה עד מאוד.

שחקני העמק ניסו לעשות ככל האפשר בכדי לא לאפשר למאחרים מת"א לברוח ואף הצליחו לעשות זאת במשך דקות ארוכות, אך לצערם כמות איבודי הכדור היא שלבסוף הכריעה כאשר לא פחות מ-19 איבודים רשמה העמק הערב.

זה נגמר עם ניצחון של תל אביב בתוצאה 68:76 שמשאיר אותם מושלמים בליגת העל כמו גם את מאזנם מול הקבוצה מעמק יזרעאל, כשהאדומים מתל אביב ניצחו את אלה מגן נר בכל ארבעת המפגשים הקודמים ביניהם בעונה הסדירה ואשתקד אף עברו אותם בסדרת רבע גמר הפלייאוף אחרי סוויפ 0:3 חלק.

העמק מפסידה על אף שמצליחה לעצור את קבוצת ההתקפה הטובה בליגה על 76 נקודות, בדיוק הכמות שעצרה את כל יריבותיה בששת ניצחונותיה הרצופים.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור ה-8 של ליגת העל בכדורסל, ניצחה בני הרצליה את מכבי רעננה בתוצאה 107:96, במה שהיה ניצחונה הרביעי ברציפות של הרצליה בליגת העל.

סיפור המשחק מבחינת הפועל תל אביב היה ללא ספק חזרתו לפעילות של ים מדר.