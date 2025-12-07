העיתונאי עקיבא נוביק מפרסם הבוקר (ראשון) מאמר בעיתון "הארץ" תחת הכותרת "זיני, לא מה שמכרו לכם" ומדגיש בו כי התחזיות הקשות שהמינוי של ראש השב"כ יביא לפגיעה בארגון או באופן פעילותו - התבדו.

"דוד זיני מונה לראש השב"כ לפני חודשיים בדיוק. חודשיים הם מינימום מספיק, שמאפשר לשאול: אשר יגורנו בא לנו? התחזיות לפגיעה בדמוקרטיה התממשו? ואם לא, מה זה אומר על מנגנון הזאב-זאב שהופעל כלפי זיני בעוצמה כה רבה?", תהה נוביק.

הוא מזכיר כי "המזהירים ציירו תמונה מדאיגה במיוחד: עסקה אפלה למסמוס משפט נתניהו תמורת קודש הקודשים הביטחוני. צודקים אלה שהזהירו מפני הדרך העקומה והמתריסה שבה התנהל ראש הממשלה בנוגע למינוי. אפשר גם בהחלט להבין את החוששים מהעדר הניסיון של זיני ואת התוהים אם זהו האיש המתאים ביותר לתפקיד. אבל פרשת זיני חרגה בהרבה מהשאלות הללו, כי הקמפיין הפרוע שהתנהל בעניינו כלל תחזיות, נבואות ותיוגים שגרמו לו עוול".

"מסדרונות השירות הציבורי מלאים באנשי מקצוע שנתניהו ואנשיו תלו בהם תקוות בגלל קרבה מחנאית, והתאכזבו לגלות שהללו העדיפו את האינטרס המקצועי על פני הדרישה הבלפורית. מוקדם לקבוע שזיני הוא השם האחרון ברשימה הזאת. אבל אם לפני מינויו לא זכה לסריקה במסרקות ענייניות, לכל הפחות צריך לתת לו את הלוקסוס הזה אחרי שכבר מונה", סיכם.