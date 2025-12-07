השר עמיחי אליהו פנה באמצעות עורך דינו, אריאל עטרי, למפקד המחוז הדרומי במשטרה ניצב חיים בובליל בבקשה לבטל את זימונו לחקירה בפרשת שדה תימן בגלל מה שהגדיר "מצבה המעורער" של הפצ"רית.

במכתב ששלח עו"ד עטרי לבובליל נכתב כי "לאור העובדה שהפצ"רית מציגה עצמה בשבועות האחרונים כמי שמצבה הנפשי מעורער - נראה כי ההנחיה שניתנה למצ"ח להגיש תלונה נגד השר אליהו על הכניסה לשדה תימן - ניתנה על ידי גורם שהחלטותיו מחייבות הסתכלות מחודשת".

הוא מוסיף "לא זו אף זו, יכולת ההשפעה של הפצ"רית המפוטרת על היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה, כפי שעלתה בפרשת הגשת התצהיר הכוזב לבית המשפט העליון, מחייבת ביטול החקירה שנולדה בחטא. על השיקולים הפסולים שליוו את הנחיית הפצ"רית המפוטרת להתלונן נגד השר, ניתן ללמוד גם מכך שקשרה, במכתבה לרמטכ"ל, בין כניסת השר אליהו לשדה תימן לקשירת הקשר לבצע פשע על ידה ועל ידי שותפיה לעבירות הפליליות לכאורה".

עורך הדין קורא לא רק לבטל את הזימון לחקירה אלא לסגור את התיק כולו. "נבקש שתורו על סגירת תיק החקירה המיותר שלידתו בחטא, שלא לומר בפשע, על ידי פצ"רית מודחת שמציגה את עצמה כמי שמצבה הנפשי מעורער".

בתוך כך, חקירתה של הפצ"רית המודחת, יפעת תומר-ירושלמי, תחודש היום (ראשון) לאחר כמה שבועות. החקירה הופסקה לאחר שניסתה לפגוע בעצמה ואושפזה בבית החולים איכילוב בתל אביב.