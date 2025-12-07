מבצע רפואי בינלאומי מיוחד הציל את חייה של לינוי אמסלם, בת 32 מחדרה, שעברה השתלת כבד דחופה בבית החולים בילינסון לאחר ארבע שנים של מחלת כבד קשה והתדרדרות חריפה במצבה.

ביום שישי לפני כשבוע וחצי, פנה המרכז הלאומי להשתלות למחלקת ההשתלות בבילינסון עם הצעה לכבד שנתרם בקפריסין, כחלק משיתוף פעולה שמובילה מנהלת המרכז, ד"ר תמר אשכנזי.

בתהליך מסונכרן הדורש דיוק רב, הוזנק מטוס אמבולנס וד"ר אביעד גרביץ וד"ר פהים כנעני יצאו מנמל התעופה לניתוח הנצלת האיבר בבית החולים בניקוסיה. את הלב נטל צוות מיוון, ואת הכליות - צוות מקומי בקפריסין בראשות ד"ר מיכאל פפולס.

במקביל נערך צוות בילינסון בישראל לקליטת האיבר וביצוע ההשתלה, בשיתוף פעולה מדויק שנועד למנוע שהות ארוכה מדי של הכבד מחוץ לגוף.

ניתוח השתלה צילום: דוברות בית החולים בילינסון

ההכנות בישראל החלו ברגע שהמטוס המריא בדרכו חזרה, וההשתלה עצמה בוצעה בהצלחה על ידי מנהל מחלקת ההשתלות ד"ר אביתר נשר וסגנו ד"ר ולדימיר טנק. עשרות אנשי צוות - מרדימים, אחיות חדר ניתוח, טכנאי הרדמה, מתאמות השתלה, עובדי בנק הדם וצוותי המעבדה - היו שותפים למבצע.

לאחר הניתוח אושפזה לינוי בטיפול נמרץ, ובהמשך הועברה למחלקת ההשתלות, כשמצבה התייצב. לינוי, שבשל מחלתה החלה תהליך פונדקאות, מביעה כעת תקווה לחזור ולהגשים את חלום האימהות ללא צורך בכך. "עד לפני ארבע שנים הייתי בריאה לחלוטין. החלום הכי גדול שלי הוא להביא ילדים לעולם. אני חייבת את החיים שלי לד"ר מיכל כהן ולמתאמת ההשתלות סיגל כהן שליוו אותי ולא הרפו ממני".

ד"ר נשר הדגיש את גודל המבצע: "כדי שההשתלה הזו תתבצע, היה צריך לייצר שיתופי פעולה מדויקים. כל כך הרבה אנשים מסורים השתתפו במבצע הזה למען הצלת חיים של מטופלת צעירה אחת. המנוע של כולם הוא ערכיות ותחושת שליחות".

ד"ר תמר אשכנזי אמרה כי כל מבצע בין-מדינתי כזה מרגש מחדש. "הפעם התרשמנו במיוחד מהגמישות ומהנכונות של הצוות בקפריסין להמתין להתארגנות שלנו בקביעת תזמון חדר הניתוח".