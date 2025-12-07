שירה גואילי, אחותו של רס"ל רן גואילי הי"ד שנחטף לעזה לאחר שנפל בקרב בשבעה באוקטובר, קוראת לממשלה להפעיל לחץ מירבי כדי להשיבו לישראל.

"לא מגיע לנו כעם לחוות עוד רון ארד. אנחנו חייבים להחזיר את רן הביתה כדי להרגיש שהצלחנו, שהצלנו אותו", אמרה גואילי בראיון לכאן רשת ב'.

"לא בא לי שלכולם תהיה סגירת מעגל חוץ מלי. לא רוצה להיות משפחת רון ארד או דברים כאלה, אני מרגישה אותם, אני יודעת מה הם חווים", הוסיפה.

על הימים האחרונים, מאז חזרו לישראל שרידי גופתו של החטוף החלל סודתיסאק רינתאלק, סיפרה כי המשפחה נותרה אחרונה - אך אינה מרגישה לבד. "אנחנו לא לבד, אנחנו עטופים כמו לאורך כל השנתיים האלו. אנחנו במלחמה כדי שלא יעברו לשלב הבא בהסכם עד שרן לא חוזר. לא ניתן להם לעבור לשלב ב', זה ימוטט אותנו".