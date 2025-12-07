שר הבינוי והשיכון חיים כץ (הליכוד) מתכוון למנות את מנכ"ל המשרד יהודה מורגנשטרן לממלא-מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עד שוועדת איתור תוקם ותבחר מועמד קבוע לתפקיד.

מורגשנטרן, חסיד גור, מונה על-ידי יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף לתפקיד מנכל משרד הבינוי והשיכון.

טרם התקבלה החלטה סופית, אך היא צפויה להתקבל בקרוב מאחר ומנכ"ל רמי הנוכחי ינקי קוינט צפוי לסיים את תפקידו עד סוף החודש הנוכחי.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, אמר כי "זה שוחד פוליטי מתמשך והתרפסות בפני חבורת משתמטים שלא תורמת שום דבר למדינה, אבל ממשיכים ליהנות מכל מה שיש לה להציע. המהלך נועד לרצות את גדולי המשתמטים לקראת ההצבעה על חוק הגיוס וכעת יש משוואה חדשה: קרקעות תמורת אצבעות. הם יקבלו את רמ"י ויצביעו בעד שרידות הקואליציה. קרקעות המדינה שייכות למי שמשרת את המדינה ונלחם עליה".